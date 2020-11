Netanyahu felicita a Biden por ganar las elecciones en Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó este domingo al demócrata Joe Biden por ganar las elecciones de Estados Unidos, y calificó al líder demócrata de “gran amigo de Israel”.

“Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. Joe, nos conocemos desde hace casi 40 años, nuestra relación es cordial y sé que eres un gran amigo de Israel”, escribió Netanyahu en su cuenta de Twitter.

“Espero poder, con ustedes dos, profundizar todavía más la alianza especial entre Estados Unidos e Israel”, agregó.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020