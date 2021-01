VIDEO. Joe Biden jura como el 46° presidente de Estados Unidos

“Este es el día de la democracia (...) La voluntad del pueblo se ha escuchado”, dijo Biden delante del ala oeste del Capitolio.

El demócrata Joe Biden juró este miércoles como el 46° presidente de Estados Unidos, en un ceremonia en el Capitolio, sustituyendo al republicano Donald Trump, quien horas antes partió desde Washington hacia Florida y no asistió al evento.

Biden, quien llegó poco antes al Capitolio, en medio de una ciudad sitiada, con 25 mil efectivos de la Guardia Nacional y refuerzos policiales llegados de todo el país, juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts.

En el evento también participaron artistas como Lady Gaga y Jennifer López, y asistieron figuras del entorno político estadounidense, como expresidentes, excandidatos y el propio vicepresidente saliente, Mike Pence, entre otros.

En su discurso tras jurar el cargo, el ahora 46° presidente de Estados Unidos hizo un llamado a la unidad y afirmó que la democracia había “prevalecido” y que “La voluntad del pueblo se ha escuchado”.

“Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Día de renovación y de decisión. Estados Unidos ha sido probado y ha enfrentado este desafío. Hoy celebramos, no el triunfo de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. La voluntad del pueblo se ha escuchado”, dijo Biden delante del ala oeste del Capitolio.

“La democracia ha prevalecido. En este terreno sagrado donde hace unos días la violencia sacudió los fundamentos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, en una transferencia pacífica, yendo hacia adelante, de una manera atrevida y optimista”, añadió.

Biden también agradeció a sus predecesores, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, presentes en la ceremonia, calificándolos de “patriotas”.

“Acabo de tomar el juramento sagrado que estos patriotas han tomado también. Depende de notorios, el pueblo, que busquemos una unión más perfecta. Esta es una gran nación; somos buenas personas (…) Tenemos mucho qué hacer. Hay mucho qué reparar, mucho qué restablecer, pero también mucho qué ganar”, dijo.

WATCH NOW: Today we celebrate #Inauguration2021. Tune in as @JoeBiden and @KamalaHarris are sworn in and become President and Vice President of the United States of America https://t.co/F32Qq5rU8k

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021