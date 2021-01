Demócratas instan a destituir a Trump tras violento asalto al Capitolio

En una carta, pidieron al vicepresidente Mike Pence que actúe par destituir a Trump, argumentando que este “no está mentalmente sano y que todavía no puede procesar los resultados de las elecciones”.

Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes enviaron una carta al vicepresidente Mike Pence, instándolo a actuar para destituir al presidente Donald Trump, argumentando que este avivó un acto de “insurrección” y “trató de socavar la democracia” del país tras el violento asalto al Capitolio, en Washington.

La misiva indicó que el mandatario reveló (en su discurso del miércoles, tras los acontecimientos en el Capitolio) “que no está mentalmente sano y que todavía no puede procesar y aceptar los resultados de las elecciones de 2020”.

Otros culparon a Trump de avivar el terrorismo.

“El presidente incitó a un ataque terrorista interno en el Capitolio. Es una amenaza inminente para nuestra democracia y debe ser destituido de su cargo de inmediato”, dijo la legisladora demócrata, Kathleen Rice, en un tuit.

“El gabinete debe invocar la 25ª enmienda”, escribió.

The President incited a domestic terror attack on the Capitol. He is an imminent threat to our democracy and he needs to be removed from office immediately. The Cabinet must invoke the 25th Amendment.

La 25ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos permite la destitución de un presidente, por parte del vicepresidente y el gabinete, si se lo considera “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”.

Invocar esta enmienda requeriría, no obstante, que el vicepresidente Pence, hasta ahora fiel a Trump, encabezara el gabinete en una votación para destituirlo.

“El gabinete debe dejar de esconderse detrás de filtraciones anónimas a los reporteros y hacer lo que la Constitución exige que haga: invocar la 25ª Enmienda y destituir a este presidente de su cargo”, tuiteó por su parte la senadora demócrata, Elizabeth Warren.

I've said it before, and I'll say it again: the Cabinet should stop hiding behind anonymous leaks to reporters and do what the Constitution demands they do: invoke the 25th Amendment and remove this President from office. https://t.co/HUtUfeiTUP

— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 7, 2021