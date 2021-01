Famosos muestran su enojo tras el asalto al Capitolio

Con rabia e indignación, varios cantantes, actores y deportistas condenaron las acciones de partidarios radicales de Donald Trump.

Varios famosos mostraron su rabia luego del terrible asalto al al Capitolio en Washington por parte de partidarios radicales del presidente de Estados Unidos y los acusaron de haber alentado estas acciones de ultraderechistas.

“Estoy con el corazón roto y pasmado de que este narcisista y peligroso presidente ponga vidas en peligro y aliente la sedición violenta contra nuestro Gobierno. Este hombre ya no puede servir como presidente porque no puede aceptar la derrota. ¿Nos podemos permitir dos semanas más? ¡Yo digo NO!”, argumentó Stevie Wonder.

I am heartbroken and astounded that this narcissistic and dangerous president would put lives in danger and encourage violent sedition against our government. That man is no longer able to serve as President because he can't accept defeat. Can we afford 2 more weeks? I say NO!

— Stevie Wonder (@StevieWonder) January 6, 2021