VIDEO. Kamala Harris recibe la vacuna contra el Covid-19

Autoridades públicas estadounidenses se han vacunado en público en los últimos días, como parte de los esfuerzos para superar el escepticismo en el proceso de inmunización.

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este martes la vacuna contra el Covid-19, en un acto transmitido en vivo por televisión, e instó a la opinión pública a confiar en la campaña de inmunización.

En el United Medical Center, una clínica ubicada en un área de importante población afroestadounidense, en Washington, Harris recibió la primera de las dos dosis de la vacuna fabricada por la firma estadounidense Moderna.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.

When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs

— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 29, 2020