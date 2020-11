Kamala Harris, primera mujer en la Vicepresidencia de EE. UU., asegura que no será “la última”

Kamala Harris, la primera mujer que accede a la Vicepresidencia en Estados Unidos, rindió un vibrante homenaje a las generaciones de mujeres que “allanaron el camino” para su elección, asegurando que ella no será “la última”.

La senadora demócrata estaba vestida con un conjunto blanco que simbolizaba el movimiento sufragista.

En febrero de 2019, las mujeres demócratas en el Congreso ya se habían vestido de blanco durante el discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump.

La vicepresidenta electa homenajeó a su madre, Shyamala Gopalan Harris, quien llegó a Estados Unidos procedente de India a la edad de 19 años. Activista de los derechos civiles, esta investigadora del cáncer de mama murió en 2009.

“Ella no podía haber imaginado este momento, pero creía profundamente en un Estados Unidos donde un momento como este sería posible”, dijo a una multitud de simpatizantes reunidos en Wilmington, Delaware, para celebrar la victoria de Joe Biden.

“Pienso en ella, en las generaciones de mujeres, negras, asiáticas, blancas, latinas y nativas americanas que allanaron el camino”, sostuvo.

Harris elogió a quienes “se han sacrificado tanto por la igualdad, la libertad y la justicia para todos, incluidas las mujeres negras, a quienes se desprecia con demasiada frecuencia pero que a menudo demuestran que son la columna vertebral de la democracia” estadounidense.

