Trump firmó nuevo plan de alivio económico por el Covid-19

El presidente de los Estados Unidos ratificó finalmente el nuevo plan de ayuda, presionado por legisladores de todos los campos.

Presionado por legisladores de todos los campos, el presidente Donald Trump ratificó finalmente el domingo el nuevo plan de ayuda para la economía estadounidense, anunció la Casa Blanca, extendiendo los beneficios para millones de ciudadanos que batallan contra la pandemia y la crisis.

🚨🚨🚨President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes. — Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020

El paquete, que “proporciona respuesta de emergencia al coronavirus y alivio”, con una dotación de 900.000 millones de dólares, forma parte de una legislación más amplia que, con la firma de Trump, evitará el cierre del gobierno o “shutdown”.

The President is signing this bill to restore unemployment benefits, stop evictions, provide rental assistance, add money for PPP, return our airline workers back to work, add substantially more money for vaccine distribution, and much more. — Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020

Se resistía

Dos programas federales que comprendían prestaciones para los desempleados, aprobados en marzo como parte del plan inicial de ayuda ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, expiraron en la medianoche del sábado, dejando a fuera a 12 millones de estadounidenses, según la estimación del grupo de reflexión progresista The Century Foundation.

El paquete de estímulo de 900.000 millones de dólares aprobado por el Congreso el lunes, tras meses de duras negociaciones, extendería esas ayudas, así como otras que deben expirar en los próximos días.

Pero al día siguiente de su aprobación, Trump acabó con las esperanzas originadas tras las largas negociaciones en el Congreso, asegurando que esta legislación es una “vergüenza”, en un video publicado en Twitter donde anunció que no iba a firmarla.

Increase payments to the people, get rid of the “pork”. https://t.co/jq82qFIyUs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

El mandatario saliente exigió varias enmiendas y presionó para que los cheques destinados a los contribuyentes con mayores dificultades económicas se incrementaran a más del triple de lo estipulado inicialmente. También criticó que el plan incluía demasiados gastos para programas que no tenían que ver con la pandemia.

No dijo, sin embargo, por qué esperó hasta que el texto estuviera ya aprobado para hacer públicas sus opiniones.

Desde sus vacaciones de Navidad en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, Trump reiteró el sábado sus críticas en un mensaje de Twitter.

El presidente electo, Joe Biden, quien debe asumir el cargo el próximo 20 de enero tras vencer a Trump en las elecciones de noviembre, advirtió de su lado el sábado sobre las “consecuencias devastadoras” para millones de ciudadanos en dificultades si el mandatario saliente no firma el enorme paquete.

“Caos y miseria”

Trump no había realizado comentarios el domingo, mientras algunos republicanos lo urgían a cambiar de opinión, subrayando que el plan de estímulo es el resultado de una compleja negociación.

“Entiendo que quiere ser recordado por haber presionado por mayores cheques, pero el peligro es que sea recordado por el caos y la miseria, y el comportamiento errático si permite que este expire”, valoró el senador republicano Pat Toomey el domingo en Fox News.

Por el momento, Trump no ha dicho explícitamente si vetará o no el proyecto de ley.

On behalf of two GREAT Senators, @sendavidperdue & @KLoeffler, I will be going to Georgia on Monday night, January 4th., to have a big and wonderful RALLY. So important for our Country that they win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

De hacerlo, el Congreso podría teóricamente anular su veto, pero tampoco está claro si los republicanos optarían por desafiarle hasta ese punto.

Otra opción sería que Trump sencillamente no hiciera nada, lo que resultaría en un “veto de bolsillo”, que consiste en que el mandatario retenga una ley mientras deja correr los días reglamentarios que tiene para firmarla.

En este caso, el plazo coincide además con el fin de la legislatura del actual Congreso, el 3 de enero.

Los demócratas del Congreso buscaron aprobar el jueves una medida para aumentar la cantidad de los cheques de ayuda en línea con las peticiones de Trump, pero los republicanos bloquearon la iniciativa.

El movimiento fue interpretado, sin embargo, como un gesto teatral pensado para exponer las diferencias entre los republicanos y el propio presidente, pero con pocas esperanzas de que prosperara.

Para el senador demócrata Bernie Sanders, de su lado, “lo que está haciendo ahora el presidente es increíblemente cruel”.

“Muchos millones de personas están perdiendo sus beneficios ampliados por desempleo”, afirmó el veterano legislador progresista en la cadena ABC.

“Van a ser expulsados de sus casas porque la moratoria para los desahucios está acabando”.

Sanders urgió a Trump a que firme la ley y aseguró que podrían aprobar un aumento de los cheques en los próximos días.

