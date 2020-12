VIDEO. Santa Claus se enreda en tendido eléctrico en California

El imitador de Santa Claus terminó enredado en los cables de luz mientras intentaba animar a los vecinos en vísperas de Navidad.

Tal parece que Santa Claus no llegará a tiempo para repartir los regalos este año. Un hombre llamado Kris Kringle, disfrazado de Papá Noel, terminó enredado en el tendido eléctrico en la localidad de Río Linda, en California, mientras intentaba animar a los vecinos en vísperas de Navidad.

El curioso incidente ocurrió el pasado 20 de diciembre, luego de que el sistema impulsor del parapente con motor del hombre dejara de funcionar. Este se encontraba haciendo “parasaling”, con su nave ultraligera adornada como si fuera el trineo de Santa Claus, para entregar bastones de caramelo a los niños locales. Sin embargo, el desperfecto arruinó el momento y lo llevó hasta los cables de luz.

Y aunque los aviones recreativos como el de Kringle no necesitan informar sus patrones de vuelo, Christopher Vestal, capitán de bomberos del condado, reconoció que las autoridades no saben cómo este terminó en ese lugar.

Through teamwork with @SacFirePIO & @SMUDUpdates the person was successfully rescued from the aircraft into power lines in #RioLinda pic.twitter.com/UmxNRwrJJV

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 20, 2020