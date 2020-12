VIDEO. Aparece un tercer misterioso monolito, esta vez en California

La misteriosa estructura, de unos 3 metros de alto, es similar a las otras halladas recientemente en el desierto de Utah y en Rumania.

Un tercer monolito metálico, similar a los encontrados anteriormente en el desierto de Utah, también en Estados Unidos, y cerca de la ciudad de Piatra Neamt, en Rumania, respectivamente, fue descubierto esta semana en California.

La estructura, de unos 3 metros de alto y unos 45 centímetros de ancho, parece estar hecha de acero inoxidable y, al igual que las otras dos piezas, ha generado un gran misterio sobre su procedencia.

Según medios locales, el monolito fue hallado la mañana del miércoles cerca de la localidad de Atascadero, en la cima de la montaña Pine Mountain, despertando la curiosidad de decenas de excursionistas locales.

“Mientras caminaba por el sendero, me sorprendió ver algo brillante en la cima de la colina (…) Cuando llegué, encontré un prisma triangular”, relató a la prensa Ronelle Volk, residente de la ciudad de Paso Robles.

