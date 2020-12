El Covid-19 cambiará la forma en que celebramos la Navidad

La temporada navideña de este año estará marcada por pequeñas reuniones familiares y un sinnúmero de videollamadas.

Cuando el brote del nuevo coronavirus llegó al mundo, muy poca gente imaginó que el número de infecciones seguiría aumentando a finales de 2020. Sin embargo, se convirtió en la dura realidad que estamos viviendo ahora, y la Navidad de este año se observará en medio de la pandemia.

Las autoridades piden a la gente de todo el mundo que no baje las medidas de prevención de Covid-19 durante las fiestas y que evite los eventos públicos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos declararon que es mejor celebrar la Navidad en pequeñas reuniones familiares con miembros de su propia casa o virtualmente.

De hecho, varios países ya están cancelando los eventos masivos. Alemania, por ejemplo, ha prohibido los mercados navideños, España cancelará los desfiles de los Reyes Magos, mientras que la capital francesa no tendrá pistas de patinaje sobre hielo ni mercados navideños.

Pero, a pesar de que la celebración de este año será bastante diferente, los expertos creen que podría convertirse en una oportunidad para crear nuevas tradiciones.

“Este es el año perfecto para probar algo diferente o para inventar nuevas tradiciones también”, dijo a Publinews Internacional Rain Henderson, profesora adjunta de política y gestión de la salud en la Escuela de Graduados de Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York.

Henderson también señaló que hay muchas maneras de celebrar la Navidad, incluso en medio de la pandemia.

“Puedes admirar las luces y decoraciones de los vecinos, enviar tarjetas a familiares y amigos, llamarlos por teléfono o a través de videollamadas. Además, mira las famosas películas navideñas”, aconsejó.

Una de las formas más seguras de celebrar la Navidad con amigos y familiares son las videoconferencias. Los expertos las recomiendan como una alternativa divertida y saludable.

“No es seguro ni práctico pasar tiempo con tu familia y amigos. Con un poco de planificación cuidadosa y creatividad, Zoom puede mantener vivo el espíritu navideño y ayudarte a mantener conexiones profundas y significativas con tus seres queridos”, concluyó Tim Stringer, consultor de productividad y tecnología con sede en Canadá, fundador de Technically Simple y especialista en el uso de Zoom.

Hablamos con Stringer y Henderson para saber más.

3 preguntas a…

Rain Henderson, profesora adjunta de política y gestión de la salud en la Escuela de Graduados de Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York, en EE. UU.

1. ¿Cómo podemos tener una Navidad segura?

La Navidad es una época para dar y el mejor regalo que podemos compartir con nuestros seres queridos este año es la protección de su salud y bienestar. Como tal, las reuniones deben limitarse estrictamente a los miembros de la familia que residen juntos en un hogar, no a los familiares y amigos. Esto va para Hanukkah, Kwanzaa, el Día de San Esteban y el Año Nuevo también.

Esta orientación para evitar las reuniones en interiores y los grupos grandes no cambiará hasta que las tasas de positividad de Covid-19 hayan disminuido y la transmisión sea controlable.

Recuerden que debemos evitar las reuniones familiares que incluyan a la familia extendida o a cualquiera que viva fuera de su casa. En su lugar, debemos confiar en las llamadas telefónicas, los videochats y la querida tradición de enviar saludos navideños a través del correo. No te preocupes, tu feo suéter navideño se ve tan horrible en Zoom como en persona.

2. ¿Alguna otra recomendación?

Tal vez la mejor manera de apreciar la Navidad este año es reflexionar más sobre el motivo de la temporada. Nuestros trabajadores esenciales de primera línea y los afectados por Covid-19 merecen nuestro apoyo. Si estás en posición de dar, ayuda a coordinar una donación en grupo para las comidas y suministros para los trabajadores del hospital. Y hablen con sus seres queridos sobre la importancia de los actos desinteresados, como llevar una máscara cuando salen. Este es un momento para ser caritativo, vecino, inclusivo, amable y agradecido.

3. ¿Cómo planeas celebrar la Navidad?

Mi esposo, mis hijos y yo estaremos esperando ansiosamente la llegada de Santa Claus a nuestra casa y las únicas otras criaturas que se moverán serán nuestras mascotas. Mi familia extendida incluye más de 35 personas que normalmente aprovecharán cualquier oportunidad para reunirse, pero este año todos estaremos celebrando en nuestras propias casas. Sabemos que sentarse este año significa asegurarnos de que los 35 podamos estar juntos de nuevo el año que viene.

3 preguntas a…

Tim Stringer, consultor de productividad y tecnología con sede en Canadá, fundador de Technically Simple y especialista en el uso de Zoom

¿Cuáles son los beneficios de una celebración de Navidad virtual?

Aunque el no poder pasar tiempo en persona con aquellos que te importan es comprensiblemente decepcionante, las reuniones virtuales tienen sus propios beneficios. Conectarse virtualmente significa que todo el mundo puede unirse a la diversión, incluso si no se encuentra bien o tiene problemas de movilidad. También es una excelente oportunidad para reconectarse con parientes lejanos con los que no se suele pasar tiempo durante las vacaciones. Las celebraciones virtuales también son respetuosas con el medioambiente, menos viajes significan una menor huella de carbono.

¿Cómo prepararse para eso?

Es una buena idea pensar en la celebración de la Navidad virtual con antelación, especialmente si será una reunión importante. El simple hecho de enviar a tus seres queridos un enlace de Zoom y esperar lo mejor no suele funcionar muy bien. Necesitarás una cuenta de Zoom pagada si vas a ser el anfitrión de la celebración. Mientras que una cuenta gratuita de Zoom te permite organizar reuniones de hasta cien participantes, las cuentas gratuitas están limitadas a sesiones de 40 minutos cuando hay tres o más participantes. Solo el anfitrión necesita una cuenta de pago. Todas las personas que invites pueden unirse a la diversión, incluso si no tienen una cuenta de Zoom. Para evitar que la fiesta se interrumpa, asegúrate de que solo compartes el enlace de la reunión de Zoom con los invitados. Como parte de la preparación, puedes pedir a la gente que te envíe algunos recuerdos digitales de las pasadas reuniones navideñas, incluyendo fotos, videos y clips de audio. Crea una presentación de diapositivas que muestre estos preciosos recuerdos para compartir durante la celebración.

¿Hay algún detalle técnico que deba conocerse?

Sí; por defecto, el audio de Zoom está optimizado para la palabra hablada. Aunque el servicio tiene un excelente modo de música de alta fidelidad, conlleva algunos requisitos técnicos bastante importantes. Si las personas que participan en la celebración quieren compartir sus talentos musicales, pídeles que graben su actuación con antelación y la envíen al anfitrión de la reunión. Este puede transmitirla durante la sesión en vivo utilizando la función “Compartir pantalla” de Zoom con las opciones “Compartir sonido de computadora” y “Optimizar pantalla compartida para videoclip” activadas. Hablando de audio, es mejor que la gente mantenga sus micrófonos silenciados cuando no esté hablando. Para ayudar a mantener a los invitados involucrados, el anfitrión (o un coanfitrión) puede “destacar” a las personas cuando entran en el escenario virtual. La iluminación hace que todo el mundo vea al orador y que la atención se centre en el participante destacado. El anfitrión o coanfitrión de la reunión puede destacar hasta nueve participantes a la vez. La iluminación múltiple puede ser útil si, por ejemplo, un grupo de participantes quiere hacer una representación. Si la reunión tiene más de 10 participantes, no suele funcionar demasiado bien tener una reunión informal en la sala de reuniones principal. Aquí es donde las salas para grupos pueden ser útiles. El anfitrión puede crear salas de descanso para permitir que la gente se reúna en pequeños grupos. El anfitrión puede asignar a las personas a salas para grupos específicos o incluso dejar que los participantes elijan a cuál sala para grupos unirse, el equivalente del Zoom a vagar por una fiesta. Considera la posibilidad de grabar tu celebración virtual para la posteridad. A diferencia de las reuniones en persona que tienden a dispersarse un poco, es sencillo grabar una reunión de Zoom. Solo ten en cuenta que por defecto solo se graba la reunión principal. Las salas de reunión son esencialmente reuniones separadas y necesitarían ser grabadas por separado.

