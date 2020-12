Covid-19: Estados Unidos comienza a administrar vacunas de Moderna

La vacuna de Moderna se administra en dos dosis, inyectadas con un intervalo de unas semanas, al igual que la de Pfizer/BioNTech.

Mandy Delgado, enfermera de Connecticut, Estados Unidos, recibió este lunes la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Moderna, lanzando así la campaña de inoculación del nuevo inmunizante aprobado de emergencia el viernes.

Delgado, enfermera en cuidados intensivos en el hospital de Hartford, se dijo “feliz” por “ser la primera en recibir” esa vacuna. “He visto a pacientes llegar con falta de oxígeno, y cómo su estado empeoraba progresivamente, y morían sin que su familia pudiera estar presente”, comentó la mujer.

La vacuna de Moderna se administra en dos dosis, inyectadas con un intervalo de unas semanas, al igual que el producto de la alianza estadounidense-alemana Pfizer/BioNTech, con la que se empezó a inmunizar a la población hace una semana.

Tras la aprobación del tratamiento de Moderna, estaba previsto que se empezara a utilizar este lunes en distintos puntos de Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, las condiciones menos estrictas de conservación de las vacunas de Moderna deberían darles a las entidades locales más facilidad para responder a las necesidades de las zonas más rurales y de difícil acceso.

Please see Emergency Use Authorization (EUA) Fact Sheet for Healthcare Providers Administering Vaccine (Vaccination Providers) and Full EUA Prescribing Information available at https://t.co/i29O71m2sq pic.twitter.com/fXrzLFAxdG

— Moderna (@moderna_tx) December 19, 2020