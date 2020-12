Canadá y Colombia suspenden vuelos provenientes de Reino por nueva cepa de Covid-19

Varios países, entre ellos Francia, Bélgica, Italia, Chile, Argentina o El Salvador, también decidieron suspender temporalmente los vuelos provenientes de suelo británico ante la inquietud por esta nueva cepa.

Canadá, como muchos otros países, decidió suspender los vuelos de pasajeros provenientes de Reino Unido por 72 horas a partir de la medianoche del domingo tras la aparición en ese país de una nueva cepa de coronavirus, anunciaron las autoridades.

“Dado el gran número de casos de una variante del Covid-19 observado en algunas áreas de Reino Unido, ha sido tomada la decisión de suspender la entrada a Canadá de todos los vuelos comerciales y privados de pasajeros provenientes de Reino Unido por 72 horas”, asegura un comunicado de las autoridades sanitarias canadienses.

This afternoon, I convened a meeting with the Incident Response Group. We focused on the new variant of COVID-19 identified in the UK, and we have decided to implement new border restrictions in order to keep you – and people right across the country – safe.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2020