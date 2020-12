Putin felicita a Biden y se dice dispuesto a trabajar con él

Putin fue uno de los pocos dirigentes que esperaron a conocer la votación del Colegio Electoral de Estados Unidos para felicitar a Biden.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este martes al mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, ratificada el lunes por el Colegio Electoral.

“Putin deseó éxito al presidente electo y le garantizó que está convencido de que Rusia y Estados Unidos (…) pueden, pese a sus desacuerdos, resolver numerosos problemas y desafíos” en el mundo, señaló el Kremlin en un comunicado.

Putin, además, se dijo dispuesto a “colaborar” con Biden, pese a las deterioradas relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos.

“Por mi parte, estoy listo para una colaboración y para establecer contactos con usted”, dijo Putin en el telegrama, según el Kremlin.

El presidente ruso fue uno de los pocos dirigentes que esperaron a conocer la votación del Colegio Electoral para felicitar a Biden. Justificó esta decisión por la incertidumbre que pesaba sobre el resultado de los comicios, debido a que Donald Trump se negaba a reconocer la derrota e incluso presentó varios recursos ante la justicia.

Biden, de su lado, ha prometido firmeza frente a Rusia, acusada de injerencia en el sistema electoral estadounidense para favorecer, en 2016, la elección de Trump.

El Colegio Electoral ratificó el lunes la victoria de Biden en las elecciones de noviembre. Los resultados de los comicios fueron certificados por los 50 estados, más el Distrito de Columbia.

Biden ganó con 81.28 millones de votos (51.3% de los sufragios emitidos), frente a 74.22 millones (46.8 %) de Trump.

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.

And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.

Our democracy—pushed, tested, and threatened—proved to be resilient, true, and strong. pic.twitter.com/Ka1Aj3hV3m

