Canadá aprueba vacuna contra el Covid-19 de Pfizer/BioNtech

Canadá anunció este miércoles que aprobó la vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19) desarrollada por la alianza Pfizer/BioNTech, convirtiéndose así en el tercer país en dar luz verde a al misma, después de que lo hicieran Reino Unido y Baréin, respectivamente.

“Canadá superó hoy una etapa crucial en su lucha contra el Covid-19 con la autorización de la primera vacuna” contra la enfermedad, indicó el ministerio de Salud en un comunicado.

Las autoridades sanitarias canadienses aseguran que la vacuna de la alianza estadounidense-alemana “cumple con las exigencias rigurosas del ministerio en materia de inocuidad, eficacia y calidad para su uso en Canadá”.

“Los canadienses pueden estar seguros de que el proceso de revisión fue riguroso y que contamos con sistemas de control efectivos”, añadió el ministerio.

Health Canada has authorized Pfizer-BioNTech’s #COVID19 vaccine. After a thorough and independent review of the evidence. Health Canada has determined that the vaccine meets its stringent safety, efficacy and quality requirements. https://t.co/mhFcspCpTi #COVIDvaccines pic.twitter.com/q6xkC27z6i

Canadá espera recibir de aquí a fin de mes unas 249 mil dosis de esa vacuna con una eficacia del 95 %.

El lunes, el gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sugirió que la vacunación en el país podría comenzar pocos días después de la autorización oficial.

Remember, a vaccine can’t help you if you get sick right now. So we need to keep following public health guidelines and using the #COVIDAlert app. Click here to put the app on your phone today: https://t.co/uwoYEBx9Hr

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 9, 2020