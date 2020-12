Margaret Keenan se convirtió en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna de la alianza de laboratorios, que marca el inicio de una histórica jornada de inmunización.

El Reino Unido comenzó el martes a administrar la vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19) a sus ciudadanos, una alentadora medida que otros países esperan imitar pronto para atajar la pandemia.

El anhelado e “histórico” momento se tradujo en una imagen: Margaret Keenan, una anciana de 90 años, sentada en un sillón con el brazo extendido, conversando tranquilamente con una enfermera en un hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra.

La mujer fue la primera paciente del mundo en recibir la vacuna de los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech en el país europeo más castigado por el virus, con cerca de 61 mil 500 muertos.

“Me siento muy privilegiada por ser la primera persona en ser vacunada contra el Covid-19, es el mejor regalo de cumpleaños por anticipado que hubiera podido esperar”, declaró Keenan ante los fotógrafos, una semana antes de celebrar sus 91 años.

El Reino Unido se ha convertido, además, en el primer país occidental en empezar a vacunar a la población, en un momento en que la pandemia ya deja más de 1.5 millones de muertos en todo el mundo y 67 millones de contagios, según las cifras oficiales.

Rusia comenzó a inmunizar a su población el pasado fin de semana, con su propia vacuna, denominada Sputnik V y que todavía se encuentra en la última fase de ensayos clínicos, y China está utilizando un antídoto experimental con un grupo reducido de la población.

Al inicio de la jornada, el primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que la vacuna contra el Covid-19 marca una enorme diferencia en la lucha contra la pandemia, pero llamó a la población a no bajar la guardia contra la enfermedad.

“Es increíble ver salir la vacuna, es increíble ver este tremendo impulso para toda la nación pero no podemos permitirnos relajarnos (…) todavía no hemos derrotado al virus”, subrayó Johnson durante una visita a un hospital de Londres.

It’s incredible to see the first clinically approved vaccine being given to people today, something that is happening across the whole of the United Kingdom. pic.twitter.com/9XtvOtl7Bh

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020