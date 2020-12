Tras aprobación de vacuna contra el Covid-19, Reino Unido desplegará campaña de vacunación

La vacuna, que mostró un 95 % de efectividad en los ensayos clínicos, requiere dos inyecciones, con 21 días de diferencia.

Tras aprobar el miércoles la distribución masiva de la vacuna de Pfizer/BioNTech, el Reino Unido se dispone a desplegar la primera campaña en un país occidental de vacunación contra el coronavirus (Covid-19), una operación larga y logísticamente compleja.

La vacuna, que mostró un 95 % de efectividad en los ensayos clínicos, requiere dos inyecciones, con 21 días de diferencia.

Pfizer y BioNTech afirmaron que esperan suministrar hasta 50 millones de dosis a nivel mundial en 2020, y hasta 1 mil 300 millones en 2021.

UPDATE: The @MHRAgovuk issued a temporary authorization for emergency use of our #COVID19 vaccine with @BioNTech_Group in the United Kingdom.

This marks the first authorization of a vaccine to help fight the pandemic following a worldwide trial.

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 2, 2020