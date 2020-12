Revista científica avala resultados de vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca/Oxford

La de AstraZeneca/Oxford es una de las tres vacunas más avanzadas, desarrollada en menos de un año desde la aparición del coronavirus.

La revista científica, The Lancet, avaló este martes los resultados de la vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19) desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

La publicación de los resultados, examinados por un comité de científicos independientes, confirma que la vacuna es eficaz en una media del 70 %, de acuerdo a lo que había anunciado AstraZeneca el pasado 23 de noviembre.

NEW—First full results from interim analysis confirm that the Oxford #COVID19 vaccine is safe and efficacious against symptomatic COVID-19 disease: https://t.co/J355bBo71l (1/6) — The Lancet (@TheLancet) December 8, 2020

La de AstraZeneca/Oxford es una de las tres vacunas más avanzadas, desarrollada en menos de un año desde la aparición del virus, en diciembre del año pasado, en la ciudad china de Wuhan.

The results & data behind our #OxfordVaccine have now been independently verified in one of the world's leading medical journals, @TheLancet. This is the first set of COVID-19 vaccine data to undergo scientific peer review & demonstrates efficacy & safety: https://t.co/f1TPIjCkA1 — University of Oxford (@UniofOxford) December 8, 2020

Las otras dos vacunas en liza son las del laboratorio estadounidense Moderna y la de la alianza Pfizer/BioNTech (Alemania y Estados Unidos), con la que el Reino Unido empezó su campaña de vacunación el martes.

Moderna y Pfizer/BioNTech aseguran que sus productos tienen una eficacia del 94.1 % y 95 %, respectivamente.

Sus resultados no han sido aún publicados por una revista científica, pero han sido transmitidos a las distintas agencias de medicamentos encargadas de examinar las demandas de comercialización.

Británicos empiezan a vacunarse

El Reino Unido empezó el martes a vacunar a su población contra el Covid-19, la primera campaña de ese tipo en un país occidental, mientras que Europa, en plena segunda oleada, ya superó los 20 millones de contagios.

Al inicio de la jornada, el primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que la vacuna contra el Covid-19 marca una enorme diferencia en la lucha contra la pandemia, pero llamó a la población a no bajar la guardia contra la enfermedad.

“Es increíble ver salir la vacuna, es increíble ver este tremendo impulso para toda la nación pero no podemos permitirnos relajarnos (…) todavía no hemos derrotado al virus”, subrayó el funcionario durante una visita a un hospital de Londres.

It’s incredible to see the first clinically approved vaccine being given to people today, something that is happening across the whole of the United Kingdom. pic.twitter.com/9XtvOtl7Bh — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020

La vacuna es la más reciente propuesta para enfrentar la pandemia, que a la fecha ha dejado más de 1.5 millones de muertos en todo el mundo y 67 millones de contagios, según cifras oficiales.

*Con información de AFP

(Visited 1 times, 1 visits today)