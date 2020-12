Covid-19: Trump firma decreto para “priorizar” vacunas para EE. UU.

La medida sugiere que Estados Unidos está preocupado por una posible escasez de inmunizaciones, cuando prevé inocular a decenas de millones de personas en los próximos meses.

El presidente Donald Trump firmó el martes un decreto para “priorizar” el suministro de vacunas contra el nuevo coronavirus (Covid-19) en Estados Unidos.

En el marco de una “cumbre de vacunas” en la Casa Blanca, Trump dijo que estaba firmando el decreto “para garantizar que los ciudadanos estadounidenses tengan la prioridad para recibir vacunas estadounidenses”.

El texto, que el mandatario selló frente a las cámaras, no se hizo público de inmediato. Tampoco quedó claro cómo se aplicaría, dado que los fabricantes de vacunas ya han firmado acuerdos con otros países.

La medida, no obstante, sugiere que Estados Unidos está preocupado por una posible escasez de inmunizaciones, cuando prevé inocular a decenas de millones de personas en los próximos meses.

"If authorized, tens of millions of vaccine doses will be available this month . . . and hundreds of millions more will quickly follow. Every American who wants the vaccine will be able to get the vaccine." pic.twitter.com/Ofo2Opbbir

