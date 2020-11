Esperanzadores resultados: Pfizer eleva a 95 % la eficacia de su vacuna contra el Covid-19

“Los resultados del estudio marcan un paso importante (...) para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia”, dijo Pfizer.

La alianza Pfizer/BioNTech anunció este miércoles que su potencial vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19) tiene una efectividad del 95 %, según los resultados finales completos de su ensayo clínico a gran escala.

“Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia”, dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, anunciando además que la alianza solicitará “en unos días” la autorización de comercialización de la vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group , that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.

“Con cientos de miles de personas en todo el mundo infectadas todos los días, necesitamos urgentemente llevar una vacuna segura y eficaz al mundo”, añadió Bourla.

Pfizer aclaró que la vacuna no tuvo efectos secundarios graves.

Within days, we plan to submit a request to the @US_FDA for an EUA based on the totality of safety and efficacy data collected, as well as manufacturing data relating to the quality and consistency of the vaccine candidate.

