VIDEO. Así fue la llegada de los astronautas a la EEI, tras viaje exitoso de SpaceX

Los astronautas flotaron en gravedad cero a través de la escotilla hacia el interior de la EEI, donde fueron recibidos con gritos y aplausos por los tres miembros de la tripulación de la estación.

Los cuatro astronautas transportados por la cápsula Dragon, de la empresa SpaceX, ingresaron la madrugada de este martes a la Estación Espacial Internacional (EEI), completando así el histórico primer viaje de una serie que la NASA espera extender.

La primera fase de acoplamiento con la EEI, denominada “captura suave”, finalizó el martes a las 04:01 (hora GMT), según imágenes transmitidas en directo por la NASA. La segunda fase, o “captura dura”, tuvo lugar unos minutos más tarde.

Los astronautas Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y Soichi Noguchi flotaron en gravedad cero a través de la escotilla hacia el interior de la EEI, donde fueron recibidos con gritos y aplausos por los tres miembros de la tripulación de la estación. Allí permanecerán seis meses.

La cápsula, denominada “Resilience”, fue lanzada por un cohete Falcon 9 de SpaceX, el nuevo medio de transporte espacial de la NASA tras nueve años de dependencia de Rusia.

“Muchas gracias por permitirme decirle hola a todos ustedes” dijo a los astronautas la directora del programa de vuelos espaciales tripulados de la NASA, Kathy Lauders. “Solo quiero decirles cuán orgullosos de ustedes estamos”, agregó.

"It's what makes human spaceflight so fun and challenging…it's that you always have to realize that you're maintaining human safety in a tough environment." NASA's head of human spaceflight @KathyLueders on what it means to have more crew members on orbit. pic.twitter.com/t5LmvIXhcO

— NASA (@NASA) November 17, 2020