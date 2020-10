¡En tiempo récord! Astronautas se acoplan a la EEI solo 3 horas después del despegue

La nave Soyuz MS-17, con tres astronautas a bordo, se acopló este miércoles a la Estación Espacial Internacional (EEI) en tiempo récord, tan solo tres horas después de haber despegado del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

La astronauta estadounidense, Kathleen Rubins, y los cosmonautas rusos, Serguéi Ryjikov y Serguéi Kud-Svershkov, partieron del cosmódromo a las 05:45 (hora GMT) y llegaron a la EEI, a 408 kilómetros de la Tierra, a las 08:48 (hora GMT).

Welcome back to the @Space_Station ! With the capture of their space capsule confirmed at 4:48 am ET, @NASA_Astronauts Kate Rubins and cosmonauts Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov have docked with the @Space_Station . pic.twitter.com/AMungFkTTX

“Se ha establecido un nuevo récord (…) El tiempo total entre el lanzamiento y el acople fue de 3 horas y 3 minutos”, indicó la Agencia Espacial Rusa, Roskosmos, en un comunicado.

La nave llegó a la estación cuatro minutos antes de la hora prevista.

Contact and capture! #SoyuzMS17 crewed spacecraft docked successfully to the Russian segment of the International Space Station, for the first time in history making it in just two orbits around the Earth!

Welcome to the ISS, @KudSverchkov, Sergey and Kate! pic.twitter.com/dGElJsCQxJ

— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020