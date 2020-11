EN VIVO. SpaceX envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional

Esta es la primera de las al menos seis misiones que SpaceX realizará a la EEI en razón de un contrato de 2 mil 600 millones de dólares firmado con la NASA en 2014.

En el primer vuelo de rutina de una serie que la NASA espera extender, SpaceX lanzará el domingo la misión Crew-1, con cuatro astronautas, hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), una misión que certifica la pérdida del monopolio del acceso espacial ostentado por Rusia durante nueve años.

Tres astronautas estadounidenses, Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, además del japonés Soichi Noguchi, despegarán el domingo a las 19:27 horas (locales) del centro espacial Kennedy, en Florida.

Al llegar a su destino, la tripulación se unirá a los tres astronautas, dos rusos y una estadounidense, a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), y se quedarán allí durante seis meses.

Este vuelo “operacional” da continuidad a la exitosa misión de demostración realizada de mayo a agosto, en la que dos astronautas estadounidenses fueron conducidos a la EEI y después traídos de vuelta a la Tierra de forma segura por SpaceX.

La cápsula Dragon de SpaceX es el segundo dispositivo capaz de llegar en la actualidad hasta la EEI, junto al muy fiable Soyouz ruso, que desde 2011 ha conducido a todos los visitantes de la estación, después de que Estados Unidos interrumpiera sus vuelos tripulados hace nueve años. Un segundo transbordador, fabricado por Boeing, podría estar operativo en un año.

La NASA espera, sin embargo, continuar cooperando con Rusia. Para ello, propuso facilitar plazas para sus cosmonautas en futuras misiones y pretende que los estadounidenses continúen usando regularmente los Soyouz.

Pero las negociaciones se prolongan. “Queremos un intercambio de lugares”, afirmó el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, el viernes durante una conferencia de prensa. “Las conversaciones están en curso”, se limitó a decir, tal y como viene haciendo desde hace meses.

Esta es la primera de las al menos seis misiones que SpaceX realizará a la EEI en razón de un contrato de 2 mil 600 millones de dólares firmado con la NASA en 2014, y que incluye vuelos tripulados y otros de carga.

