NASA anuncia que sonda almacenó con éxito muestras del asteroide Bennu

La NASA anunció este jueves que su sonda espacial OSIRIS-REx logró almacenar exitosamente, en una cápsula hermética, piedra y polvo del asteroide Bennu recogidos la semana pasada, después de que un fallo pusiera en riesgo la misión.

“Hemos terminado esta operación con éxito”, confirmó en conferencia telefónica Rich Burns, director del proyecto.

La semana pasada, el brazo colector de la sonda había recogido un gran volumen de polvo y fragmentos rocosos durante un contacto de unos segundos con el asteroide.

Sin embargo, días después se descubrió que el compartimento colector no cerraba correctamente y los fragmentos escapaban al espacio, poniendo en peligro toda la misión, que partió de la Tierra en 2016.

And on Wednesday morning, I made sure the collector head was in there nice and snug! pic.twitter.com/a7Xx2kHb1K

En un procedimiento de emergencia, el brazo transfirió el martes su carga en una lenta operación (alrededor de 36 horas) a la cápsula fijada al centro de la sonda, y la tapa de la cápsula se cerró con éxito, según imágenes transmitidas por la OSIRIS-REx.

Then I closed up the capsule last night. Definitely a little bittersweet! But I'm excited to get this sample to my team on Earth 🌍

Read more about what the stow process looked like: https://t.co/qGiWRy6CZ7 pic.twitter.com/DOse6cEqnU

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 29, 2020