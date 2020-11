“Podremos estar cansados del Covid-19, pero él no se ha cansado de nosotros”, recuerda la OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó el lunes a la comunidad internacional a “no cerrar los ojos” frente a la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19), aunque el mundo esté “cansado” del virus.

En su discurso de apertura de la Asamblea General de la OMS, que se celebra esta semana de forma telemática, el doctor Tedros pidió a la comunidad internacional que recobre “urgentemente el sentido del bien común”.

“Podremos estar cansados del Covid-19, pero él no se ha cansado de nosotros”, recalcó el jefe de la OMS.

