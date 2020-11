Farmacéutica anuncia que su vacuna contra el Covid-19 es “eficaz en un 90 %”

La farmacéutica Pfizer anunció el lunes que su vacuna contra el nuevo coronaivurs (Covid-19) es “eficaz en un 90 %”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

En un comunicado conjunto con la firma BioNTech, la farmacéutica estadounidense indicó que esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020