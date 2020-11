Los representantes de varios gobiernos y organizaciones internacionales han enviado su saludo o felicitación al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó este sábado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos y le deseó “suerte”.

“Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales”, añadió Sánchez.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, felicitó a los demócratas Joe Biden y Kamala Harris por su elección para la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos, en un mensaje en Twitter en el que destacó la alta participación electoral.

La canciller alemana, Angela Merkel, felicitó el sábado a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos e insistió en una relación transatlántica “irreemplazable”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó el sábado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos y le pidió actuar “juntos” para “afrontar los desafíos actuales”.

“Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades @JoeBiden et @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales. ¡Actuemos juntos!”, reaccionó el presidente francés mediante un tuit.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris ! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!

El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, felicitó el sábado “al pueblo estadounidense y a sus instituciones por su prueba excepcional de vitalidad democrática” y aseguró que quería “trabajar” con el presidente electo Joe Biden.

“Estados Unidos puede contar con Italia como aliado sólido y socio estratégico”, agregó.

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 7, 2020