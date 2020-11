“Creo que vamos a ser los ganadores” tras el conteo, dice Biden

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, anunció este miércoles que no se declarará vencedor de las elecciones en Estados Unidos, pero se mostró confiado en alzarse como el ganador de los comicios cuando termine el conteo de votos.

“Cuando finalice el conteo, creo que vamos a ser los ganadores”, dijo Biden en una breve declaración leída desde Wilmington, Delaware, a medida que baja la incertidumbre sobre el conteo de las elecciones después de que dos estados claves en la contienda, Michigan y Wisconsin, fueran atribuidos a los demócratas, según medios estadounidenses.

Todavía están en suspenso los resultados de cinco estados, incluyendo Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte.

“Está claro que hemos ganado suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales”, agregó Biden.

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Sin embargo, ante la estrategia de la campaña del presidente Donald Trump de objetar los conteos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania y de recurrir a demandas en la justicia para detener el proceso, Biden afirmó que “todos los votos tienen que ser contados”.

“Nosotros, el pueblo, no vamos a ser silenciados. Nosotros, el pueblo, no vamos a ser intimidados”, afirmó el exvicepresidente.

“El poder no se puede tomar ni afirmar, fluye del pueblo y es su voluntad la que determina quién será el presidente de los Estados Unidos”, escribió luego en Twitter.

Power can't be taken or asserted, it flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

“La presidencia, en sí misma, no es una institución partidista. Es la única oficina en la nación que representa a todos y exige el deber de cuidar a todos los estadounidenses, y eso es precisamente lo que haré”, sentenció el otro tuit.

The presidency, itself, is not a partisan institution. It's the one office in the nation that represents everyone and it demands a duty of care for all Americans, and that is precisely what I will do. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

“Paciencia”

Durante la madrugada del miércoles, Biden pidió “paciencia” a sus simpatizantes, a la espera de resultados oficiales.

“Sabíamos que esto iba a tardar, pero nos sentimos bien de cómo van las cosas (…) Tengamos paciencia hasta que el duro trabajo de contar los votos acabe”, dijo.

“Tengan paciencia, vamos a ganar”, agregó el exvicemendatario.

*Con información de AFP