VIDEO. Se grabó tomando cerveza mientras conducía; chocó minutos después

Una transmisión en vivo por Facebook volvió a poner de manifiesto la importancia de no beber y conducir al mismo tiempo. Un hombre, identificado como Camilo Morejon Ordaz, de procedencia cubana, se grabó bebiendo cerveza mientras conducía un vehículo en una carretera de Texas, Estados Unidos.

En la grabación se puede escuchar a Morejon Ordaz al volante, conversando con los otros tres pasajeros del automóvil. Mientras charlan, el hombre le asegura a uno de sus acompañantes que “manejar mejor” cuando está “tomado” (ebrio).

“Yo manejo mejor tomado (…) Mira: con la botella en la mano”, dice en español el conductor, antes de darle un trago a una cerveza.

A su lado, en el asiento del copiloto, iba su pareja, en evidente estado de ebriedad, compartiendo botellas de alcohol con los pasajeros en la parte trasera del vehículo.

En un punto de la grabación, que dura poco menos de dos minutos, incluso se puede escuchar a la mujer comentando que va a terminar la transmisión en vivo pues “ve todo doble”.

Fatal accidente

Sin embargo, la temeraria maniobra del automovilista no terminó bien, pues solo 10 minutos después de cortar la transmisión, este chocó su vehículo contra otro automotor, costándole la vida a las tres personas que iban con él, incluida su pareja, informa The New York Post.

El conductor del otro automóvil, una camioneta negra, también resultó herido.

Según el informe de la policía, la colisión fue captada por cámaras de vigilancia y muestran al conductor acelerando su auto antes del fatal accidente.

El percance ocurrió el pasado 25 de octubre en la zona de Jersey Village, en el condado de Harris.

De acuerdo con medios internacionales, Morejon Ordaz, quien también resultó herido, fue detenido y ha sido acusado de tres cargos de homicidio por intoxicación y un cargo de asalto por intoxicación.