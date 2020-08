Encuentran a 32 inmigrantes en “escondite” de El Paso, Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza ubicaron a 32 personas de Guatemala, El Salvador, México y Cuba.

Todas estaban en un apartamento de Lower Valley, en El Paso, Texas, el cual funcionaba como un “escondite”.

Las autoridades de migración capturaron a las 32 personas que ingresaron ilegalmente al territorio estadounidense.

También detuvieron a un ciudadano estadounidense por supuestamente haber participado en el tráfico ilegal de personas.

Mark Morgan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., publicó en Twitter que las personas extranjeras estaban “apiñadas” y en condiciones inseguras, sin tomar precauciones por el Covid-19.

Se sabe que los indocumentados habrían ingresado a Estados Unidos por el monte de Cristo Rey en Sunland Park, Nuevo México, un poblado cercano a Ciudad Juárez.

