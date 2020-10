OMS advierte de aumento exponencial de casos de coronavirus en “demasiados países”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que el hemisferio norte se encuentra en un momento crítico frente a la pandemia de coronavirus (Covid-19), con “demasiados países” registrando un crecimiento exponencial de casos.

“Demasiados países están experimentando un aumento exponencial de casos de Covid-19 y esto está llevando a que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos estén cerca o hayan sobrepasado sus límites de capacidad y apenas estamos en octubre”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

“Estamos en un momento crítico de la pandemia, en particular en el hemisferio norte”, agregó el funcionario.

"Too many countries are seeing an exponential increase in #COVID19 cases and that is now leading to hospitals and intensive care units running close or above capacity and we’re still only in October"-@DrTedros

