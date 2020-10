Estados Unidos autoriza el remdesivir como tratamiento contra el Covid-19

La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio este jueves una autorización plena al medicamento antiviral remdesivir para ser usado en el tratamiento de enfermos hospitalizados por coronavirus (Covid-19), confirmando la autorización condicional acordada en mayo, informó el fabricante Gilead.

El laboratorio anunció que recibió la autorización para el medicamento y destacó que, de momento, se trata del único tratamiento específico contra el Covid-19 aprobado tras un proceso de verificación más riguroso y definitivo.

This approval does not include the entire population that had been authorized to use the drug under an Emergency Use Authorization (EUA). An approval is different from the standard used for an EUA.

— U.S. FDA (@US_FDA) October 22, 2020