Elecciones en Estados Unidos: Más de 50 millones de electores ya votaron

Más de 50 millones de electores ya votaron, anticipadamente, para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, según un conteo realizado este viernes por el grupo de monitoreo US Elections Project.

Este año, el voto anticipado marco un récord por la pandemia. De acuerdo con este conteo realizado por la Universidad de Florida, más de 35 millones de personas ya votaron por correspondencia y 15 millones lo hicieron en lugares para sufragar antes de las elecciones.

Esta cifra supera ya el total de votos emitidos en forma anticipada en 2016, que sumaron 47 millones y corresponde a un 36.5 % del total de la participación ese año, unas 138 millones de personas.

Según los cálculos de US Elections Project, hay cerca de 240 millones de personas aptas para votar en Estados Unidos.

#earlyvote update mid-morning 10/23

At least 51 million people have voted in the 2020 general election 🥳https://t.co/s8K2xFDeSA pic.twitter.com/MC8k1pRC2H

— Michael McDonald (@ElectProject) October 23, 2020