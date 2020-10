Kamala Harris suspende viajes por casos de coronavirus en su entorno

La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, suspendió hasta el domingo los viajes programados en su agenda, luego de que recientemente se registraran dos casos de coronavirus (Covid-19) en su entorno.

La campaña de Joe Biden, exvicepresidente y candidato demócrata a la Casa Blanca, hizo el anuncio este jueves, aclarando que la senadora no estuvo en “contacto cercano” con los casos de Covid-19.

En un comunicado, Jen O’Malley Dillon, gerente de la campaña, informó que las personas que dieron positivo son Liz Allen, directora de comunicaciones de Harris, y un miembro de la tripulación de vuelo que no pertenece al personal.

Ambas personas volaron con la candidata demócrata el pasado 8 de octubre, y llevaban mascarilla dijo O’Malley Dillon.

La gerente aseguró que Harris no necesitará ponerse en cuarentena, pero que en un “exceso de precaución” mantendrá sus compromisos virtualmente.

Se espera que vuelva al terreno el próximo lunes, 19 de octubre.

Late last night, I learned a non-staff flight crew member & a member of my team tested positive for COVID. I wasn’t in close contact—as defined by the CDC—with either during the 2 days prior to their positive tests.

I've had 2 negative tests this week & am not showing symptoms.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 15, 2020