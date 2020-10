VIDEO. Pasajera graba a hombre masturbándose en un bus y este la agrede

Nuevo caso de acoso sexual en México. En redes sociales se difundió un video grabado por una pasajera de una “combi”, quien descubrió y grabó a un hombre masturbándose frente a ella a bordo de la unidad de transporte público en el estado de Guerrero.

El hecho, según medios locales, ocurrió la tarde del pasado 6 de octubre, cuando la “combi” (nombre por el cual se le conoce en México a este tipo de microbuses), circulaba por la colonia Villas Parador, en la ciudad de Chilpancingo.

El video, de poco menos de un minuto de duración, muestra el momento en el que el hombre, sentado en la parte trasera de la unidad de transporte, se desabrocha el pantalón y comienza a tocarse mientras se cubre únicamente con una mochila.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

🔴 #Video | Una mujer graba a un hombre que se masturbaba en una combi de #Chilpancingo. Al verse sorprendido en tan asqueroso acto, la agrede con varios manotazos y luego desciende de la unidad. #Comparte para exhibir a este 🐷. pic.twitter.com/vY3soadliO — API GUERRERO (@APIGUERRERO) October 7, 2020

“¡No me grabes!”

La pasajera lo graba por algunos segundos y entonces decide confrontarlo.

“¡¿Qué está haciendo, cochino?! ¡¿Qué está haciendo?! ¿Es en serio que está haciendo esa porquería?”, le recrimina la joven.

“Está loca usted”, le responde el hombre, vestido con una camisa roja, una gorra y con el rostro cubierto por una mascarilla.

“Te acabo de ver… A ver, quítate la mochila, estúpido. ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí está grabado! ¡Aquí quedaste!”, le dice la mujer al hombre, quien se levanta rápidamente para golpearle el celular, mientras niega las acusaciones.

Tras el breve intercambio, el hombre intenta bajar de la “combi”, pero no sin antes amenazar y agredir a la víctima. “¡No me grabes! Si me grabas, te voy a quitar tu teléfono”, le dice, antes de lanzarle un manotazo.

Otros pasajeros intentaron consolar a la mujer, quien rompió en llanto tras el incidente. “Tranquila, tranquila”, se escucha decir a una persona.

