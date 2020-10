Estados Unidos pide cumplir alto el fuego en Nagorno Karabaj

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió este martes a Armenia y Azerbaiyán que cumplan con el alto el fuego acordado la semana pasada, el cual hasta el momento no se ha respetado en la región de Nagorno Karabaj.

“Estados Unidos pide a Azerbaiyán y Armenia que implementen sus compromisos con un alto el fuego acordado y que dejen de atacar áreas civiles, como Ganja y Stepanakert”, escribió Pompeo en Twitter.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement.

