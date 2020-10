OMS descarta dejar circular el coronavirus para lograr inmunidad colectiva

La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó este lunes la opción de dejar circular libremente al nuevo coronavirus (Covid-19) para que la población adquiera la inmunidad colectiva, como algunos han sugerido.

“Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático”, declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

"Never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy for responding to an outbreak, let alone a pandemic. It is scientifically and ethically problematic"- @DrTedros #COVID19

“La gran mayoría de las personas en la mayoría de países pueden contraer el virus. Las investigaciones de seroprevalencia sugieren que en la mayoría de los países, menos del 10 % de la población resultó infectada”, agregó el funcionario.

También explicó que el mundo no sabe mucho sobre la inmunidad de la que gozan las personas que contrajeron el virus, y subrayó que algunos resultaron infectados de nuevo.

Recalcó que el concepto de inmunidad colectiva es utilizado en las campañas de vacunación, y recordó que para la viruela se requiere que 95 % de la población sea vacunada para que el 5 % restante sea protegido.

Para la polio la tasa es de 80 %.

"There has been some discussion about the concept of reaching so-called “herd immunity” by letting the virus spread.

Herd immunity is a concept used for vaccination, in which a population can be protected from a certain virus if a threshold of vaccination is reached"-@DrTedros

