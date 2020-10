Dos mujeres genetistas, la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, recibieron este miércoles el Premio Nobel de Química 2020 por sus investigaciones sobre las denominadas “tijeras moleculares”, un avance “revolucionario” para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN.

El galardón quiere recompensar “un método de edición de genes” que “contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias”, subrayó el jurado en Estocolmo.

BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

Charpentier, de 51 años, y Doudna, de 56, se convierten así en la sexta y séptima mujer, respectivamente, que ganan un Nobel de Química desde 1901.

En junio de 2012, las dos genetistas y su equipo describieron en la revista Science una nueva herramienta con la que se podía simplificar el genoma.

El mecanismo se llama “Crispr/Cas9”, y es conocido como “tijeras moleculares”.

Just in: 2020 Chemistry Laureate Emmanuelle Charpentier sent us this photo right after she found out the news of this year's #NobelPrize.

