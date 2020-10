El Nobel de Física premia las investigaciones sobre los agujeros negros

El británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez fueron galardonados este martes con el Premio Nobel de Física 2020, por sus investigaciones sobre los agujeros negros.

La mitad del premio recayó en Penrose, de 89 años, por demostrar que “la formación de un agujero negro es una predicción sólida de la teoría de la relatividad general”, y la otra mitad del premio se la reparten Genzel, de 68, y Ghez, de 55, por descubrir “un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia”, explicó el jurado.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

Ghez se convierte así en la cuarta mujer que gana un Nobel de Física.

“Estoy encantada de poder servir de modelo para las mujeres jóvenes que se plantean ir hacia este ámbito”, dijo.

“No sabemos qué contiene el agujero negro, no tenemos ni idea, por eso es algo tan exótico, es algo que nos intriga, que nos hace ir más allá en los límites de la comprensión”, agregó la experta.

"It amazes me every time I go to the telescope."

We spoke to 2020 Physics Laureate Andrea Ghez shortly after she heard the news of her #NobelPrize. She shares her motivation for becoming an astrophysicist and describes the prize as "an opportunity and a responsibility." pic.twitter.com/ef9n5zxExn

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020