Donald Trump es hospitalizado tras dar positivo a COVID-19

Este viernes se dio a conocer que Donald Trump era positivo de COVID-19 (Coronavirus) y por ello fue trasladado en helicóptero al hospital militar de Walter Reed, en las afueras de Washington, para recibir el debido tratamiento. El traslado fue descrito por la Casa Blanca como una precaución.

“Tras la recomendación de su hospital y de los expertos, el presidente va a trabajar desde las oficinas presidenciales del hospital militar de Walter Reed durante los próximos días”, dijo la portavoz Kayleigh McEnany.

El mandatario salió caminando de la Casa Blanca, vestido con traje y corbata. Trump portó una mascarilla negra de tela y sostuvo el pulgar hacia arriba mientras caminaba, sin detenerse a hablar con la prensa. Luego hizo el saludo militar antes de subir al helicóptero.

Tras un vuelo de 15 minutos y un corto trayecto en limusina, Trump llegó al hospital militar ubicado en Bethesda, en Maryland, a las afueras de Washington.

“Voy al Hospital Walter Reed. Creo que estoy muy bien. Pero vamos a asegurarnos de que todo salga bien”, explicó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El mandatario de 74 años anunció a través de sus redes sociales que era positivo junto a su esposa, Melania. También agregó que iniciarán una cuarentena.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020