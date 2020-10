Donald Trump da positivo a prueba por Covid-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que entraba en cuarentena a la espera de los resultados de una prueba de Covid-19 luego de que una cercana colaboradora diera positivo en un test de la enfermedad.

Sin embargo, minutos después confirmó que sí dio positivo junto con su esposa, Melania.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

El mandatario confirmó en una entrevista con Fox News que Hope Hicks, una consejera, dio positivo, añadiendo luego en Twitter que él y su esposa Melania se habían sometido a una prueba de covid-19 y esperaban los resultados.

“Ella dio positivo”, dijo Trump sobre Hicks. “Usa muchas mascarillas, pero dio positivo”.

“Acabo de hacerme un test y veremos qué pasa”, señaló. “Sabes que paso mucho tiempo con Hope, al igual que la Primera Dama”, dijo el mandatario.

“Mientras tanto, empezaremos nuestro proceso de cuarentena”, añadió después en Twitter. Espera tener los resultados la noche del jueves o el viernes.

Trump no preciso cuántos días planea permanecer aislado. Los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan hasta 14 días de cuarentena si las personas estuvieron expuestas al virus.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020