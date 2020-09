La OMS promete 120 millones de pruebas de Covid-19 para los países pobres

Con la condición e encontrar fondos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios prometieron este lunes que los países más desfavorecidos del mundo tendrán acceso a 120 millones de pruebas de diagnóstico de coronavirus (Covid-19) rápidas y poco costosas en los próximos seis meses, para ayudarles a combatir la pandemia.

“Tenemos un acuerdo, tenemos un principio de financiación y ahora necesitamos el importe total para poder comprar estos test”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa telemática.

Estos test rápidos “dan resultados en aproximadamente 15 y 30 minutos, en lugar de varias horas, incluso varios días, por un precio menos elevado y con un equipo menos sofisticado”, subrayó Ghebreyesus.

Today, I have good news! Thanks to a partnership between @WHO , @AfricaCDC , @CHAI_health , @FINDdx , @gatesfoundation , @GlobalFund , @UNITAID , 120 million quality antigen based rapid diagnostic #COVID19 tests will be made available to low- & middle-income countries. #ACTogether pic.twitter.com/NB174XX4FG

Cada prueba tiene un costo de 5 dólares, pero tanto la OMS como sus socios señalaron que el precio deberá bajar aún más.

Tras el anuncio, Peter Sands, director del Fondo Mundial de la lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, reconoció que estas pruebas “no son la panacea”, pues son algo menos precisos que los llamados test PCR (prueba nasofaríngea).

Sin embargo, indicó que “esto permitirá a los países con ingresos bajos y medios llenar la gigantesca brecha que separa a los países ricos de los países pobres en materia de test”.

El Fondo Mundial aportará 50 millones de dólares (42 millones de euros).

"Thanks to an agreement between WHO and partners here today and others, a substantial proportion of these rapid tests – 120 million – will be made available to low- and middle-income countries." @DrTedros @WHO https://t.co/DHJDFg9HMy

— The Global Fund (@GlobalFund) September 28, 2020