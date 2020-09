Ataque con machete deja dos heridos en París; policía despliega gran operativo

Al menos dos personas resultaron heridas en el centro de París, capital de Francia, tras un ataque con machete perpetrado a poca distancia de donde se encuentra la antigua sede de la revista Charlie Hebdo.

Dos sospechosos fueron detenidos, uno de ellos cerca de la plaza de la Bastilla, dijeron fuentes policiales y judiciales.

La fiscalía nacional antiterrorista abrió una investigación por “intento de asesinato vinculado a un acto terrorista” y “asociación criminal terrorista”, y la Policía de Francia puso en pie un gran perímetro de seguridad cerca de la zona.

Por su parte, el primer ministro francés, Jean Castex, reiteró su “compromiso inquebrantable con la libertad de prensa” y con la lucha “contra el terrorismo”.

El funcionario recordó, además, que el atentado coincidió con la celebración del juicio por la masacre que diezmó a la redacción de Charlie Hebdo en 2015.

Castex también informó que los dos heridos, ambos empleados de una agencia de producción vecina, se encuentran hospitalizados, pero sus vidas no corren peligro.

“Dos compañeros estaban fumando un cigarrillo abajo del edificio, en la calle. Escuché gritos. Fui a la ventana y vi a uno de mis colegas, cubierto de sangre, y a un hombre con un machete persiguiéndolo”, contó una empleada de la agencia de producción Premières Lignes, quien pidió el anonimato.

“Salimos a almorzar a alrededor del mediodía. Cuando llegamos al restaurante la dueña se puso a gritar ‘¡váyanse!, ¡váyanse!, ¡hay un ataque!’… Salimos corriendo y nos encerramos dentro de nuestro local con varios clientes”, relató otro testigo.

Esta agresión coincide con el juicio por el atentado contra Charlie Hebdo, que se abrió a inicios de mes, en el que catorce personas están siendo juzgadas por un tribunal especial de París por el presunto apoyo brindado a los autores materiales del ataque, que murieron tras el atentado.

Tras el ataque, la revista Charlie Hebdo manifestó su apoyo a las víctimas del ataque a través de las redes sociales.

Toute l'équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères @PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque.

