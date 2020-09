VIDEO. Tadej Pogacar se convierte en el virtual campeón del Tour de Francia 2020

El joven esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) es el vencedor virtual del Tour de Francia-2020 tras una demostración histórica en la contrarreloj de este sábado, en la víspera de la llegada del pelotón a París.

Pogacar, que antes de la ‘crono’ de 36,2 km, era segundo en la general a 57 segundos de su compatriota Primoz Roglic, ganó la etapa y se vistió de amarillo al aventajar en 1:56 al líder del Jumbo-Visma.

El prodigio esloveno, de 21 años, voló en una ‘crono’ muy exigente, con 6 kilómetros de subida final a la Planche de Belles Filles, con un tiempo de 55:55, a una medida de ¡39,5 km/h!

Pogacar aventajó en 1:21 al holandés Tom Dumoulin y al australiano Richie Porte, que con su actuación desplazó del podio final al colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

El escalador de Astana hizo una muy mala contrarreloj, a 6:17 del vencedor de la etapa, lo que además le hace caer a la sexta plaza de la clasificación general, adelantado por los españoles Mikel Landa y Enric Mas, cuarto y quinto clasificados.

