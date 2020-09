VIDEO. ¡Tadej Pogacar se corona en París!

El ciclista Tadej Pogacar se convirtió este domingo en el primer esloveno en coronarse en el Tour de Francia, tras la disputa de la última etapa que ganó en el esprint el irlandés Sam Bennett.

Además, en la víspera de celebrar su cumpleaños 22, Pogacar se convirtió en el segundo ganador más joven de la historia del Tour, sólo por detrás de Henri Cornet, que logró con 19 años en 1904 y el primero en hacerlo en el año de su debut desde 1983 (Laurent Fignon).

“Estar aquí en París, en el primer escalón del podio es increíble. Fueron tres semanas en las carreteras francesas absolutamente memorables”, aseguró Pogacar.

El tradicional paseo por los Campos Elíseos, que suele tener más de fiesta y celebración que de competición, no cambió en nada las clasificaciones de la víspera, tras la exhibición de Pogacar en la “crono” con final en la Planche de Belles Filles.

Y en la ceremonia de premiación, el protagonismo fue casi único para Pogacar. El joven prodigio esloveno, de 21 años, subió para vestirse de amarillo como ganador de la carrera, pero también lo hizo para ponerse el maillot blanco de la clasificación de los jóvenes y para recibir el jersey de lunares rojo como mejor escalador.

A Pogacar, que sucede en el palmarés al colombiano Egan Bernal, sólo se le escapó el maillot verde, el de la clasificación por puntos, que fue para el irlandés Sam Bennett.

En el podio, acompañaron a Pogacar su compatriota Primoz Roglic (que perdió la carrera el sábado tras vestir once días de amarillo) y el australiano Richie Porte.

“Evidentemente hubiese querido ganar, pero estoy muy orgulloso de mi trabajo y el de todo mi equipo. Felicidades a Tadej, simplemente fue el mejor”, declaró Roglic.

También subió al podio, y ya es una costumbre, el Movistar, vencedor de la clasificación por equipos. Es la quinta ocasión que la formación navarra lo consigue en las últimas seis ediciones, las tres últimas de manera consecutiva.

