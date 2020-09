En la Casa Blanca, Baréin, EAU e Israel firman acuerdos históricos

Baréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel firmaron este martes acuerdos históricos, bajo la égida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que alteran los equilibrios en Oriente Medio.

“Tras décadas de divisiones y conflictos, somos testigos del amanecer de un nuevo Medio Oriente”, dijo Trump, durante una ceremonia en la Casa Blanca, en Washington.

Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain will establish embassies, exchange ambassadors, and begin to work together as partners.

"They are friends." pic.twitter.com/abXBd9tGl6

