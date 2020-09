Avistamientos de ovnis aumentaron durante la pandemia, según reporte

Una organización no gubernamental asegura que los reportes de avistamientos de ovnis en Estados Unidos han aumentado considerablemente durante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Según cifras del Centro Nacional de Informes de Ovnis, organización no gubernamental y sin fines de lucro, la cantidad de casos informados ha aumentado en un 51 por ciento en comparación con el año pasado.

Los datos de la oenegé, citados por FayerWayer, señalan que solo en lo que va de año se han registrado al menos 5 mil casos de avistamiento del fenómeno ovni en distintas regiones de Estados Unidos. De ese total, un 20 por ciento ocurrió en el mes de abril, fecha que coincide con el agravamiento de la crisis sanitaria en la región occidental del planeta a consecuencia del Covid-19.

Efecto pandemia

El Centro Nacional de Informes registra, a través de un método manual, cada reporte de avistamiento que recibe vía telefónica. También recopila datos por medio de su sitio web.

Peter Davenport, director de la oenegé, hace énfasis en el aumento de los reportes a partir del inicio de la cuarentena por la pandemia.

“Mi teléfono no ha parado de sonar desde que estalló la pandemia. Recibo entre 25 y 50 llamadas al día”, dijo, también citado por FayerWayer.

Para Davenport y su equipo, a raíz de lo que denominan como “efecto pandemia”, ha sido una ardua tarea la que han tenido que ejercer ante el incremento desmesurado de los avistamientos.

“Literalmente, se ha apoderado de mi vida. Uno podría pensar que un aumento de avistamientos es algo emocionante para mí. Sin embargo, desde mi punto de vista, es simplemente más trabajo”, sostuvo.

Expertos recuerdan, no obstante, que se le denomina “ovni” a cualquier objeto volador no identificado, que no necesariamente tiene que ser una nave extraterrestre.

*Con información de FayerWayer