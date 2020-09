Hidrocortisona reduciría riesgo de muerte en pacientes graves de Covid-19, según un estudio

Un estudio realizado en el Reino Unido señala que la hidrocortisona, un esteroide de bajo costo, reduciría el riesgo de muerte en cerca de un 20 % en pacientes graves de Covid-19.

Anthony Gordon, investigador del Imperial College London y director del equipo que participa en el estudio, señala que la hidrocortisona permite aumentar “las posibilidades de supervivencia”, pero también “acelerar la recuperación” de los pacientes.

Los investigadores probaron los efectos de siete esteroides diferentes en 403 pacientes que sufrían reacciones graves al coronavirus. Estas pruebas, realizadas en 88 hospitales británicos, revelaron la eficacia de la hidrocortisona, que podría salvar a uno de cada 12 pacientes.

Treating critically ill #COVID19 patients with the steroid #hydrocortisone improves their chances of recovery, reveals an international study led by @agordonICU in collaboration with @ICNARC https://t.co/7YGHK5YJec

— Imperial College (@imperialcollege) September 2, 2020