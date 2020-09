Centroamérica, en alerta por la llegada de la tormenta tropical Nana

Los países del norte de Centroamérica se preparaban este miércoles para la llegada de la tormenta tropical Nana, que se desplaza por el Caribe con pronóstico de convertirse en huracán antes de tocar las costas de Belice durante la madrugada del jueves.

Las fuertes lluvias de Nana amenazan con provocar severos daños en Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, según los organismos de protección civil, que iniciaron acciones preventivas.

Here are the 9/2 4 PM CDT Key Messages for #Nana, expected to be near hurricane strength at landfall Thursday AM. Tropical storm conditions expected in warning areas tonight. Heavy rainfall, flash flooding possible in Belize, Guatemala, portions of SE Mexico & Yucatan Peninsula. pic.twitter.com/QTBoinb2Co

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2020