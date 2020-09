Video viral: Médicos le extraen una serpiente de la garganta a una mujer

En redes sociales se ha hecho viral un video grabado en el interior de una sala médica supuestamente en Rusia, en el cual se observa a un grupo de doctores extrayendo una serpiente de aproximadamente un metro de largo de la garganta de una mujer.

Las imágenes muestran a la paciente, con anestesia general y tendida sobre una camilla de hospital. A su lado se encuentran otras dos personas, miembros del personal médico, trabajando para extraer al reptil.

Para el procedimiento, los expertos utilizan un tubo parecido al de un endoscopio. Finalmente, logran sustraer a la serpiente del cuerpo de la mujer, provocando reacciones de asombro y repulsión en parte del equipo.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

When you fall asleep under a tree and a 4ft snake slithers down your throat. 🤯 #WTF 🐍

📍Village Of Levashi In Dagestan, #Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/Jw5YHap9IW

— xo (@xo21426524) August 31, 2020