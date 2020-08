VIDEO. La extraña mirada de Melania a Ivanka Trump que dio de qué hablar en las redes

En el marco del último día de la Convención Nacional Republicana, en el que Donald Trump aceptó formalmente la candidatura por parte del partido de cara a las elecciones de noviembre, un extraño momento protagonizado por la familia del presidente llamó la atención de los internautas.

Luego de que Trump y su esposa, Melania, fueran presentados por la hija y asesora del mandatario, Ivanka Trump, estas dos cruzaron miradas mientras la pareja presidencial caminaba hacia el público.

Sin embargo, fue el extraño gesto de Melania hacia Ivanka, interpretado por muchos como “poco amigable”, lo que causó revuelo. La primera dama le sonrió a la hija del presidente, pero segundos después cambió radicalmente su expresión.

This was so weird. #RNC2020 pic.twitter.com/YHReTl0bfT

— Dana Goldberg (@DGComedy) August 28, 2020